La puntata di oggi

Insieme all’ospite - Paola Pedrini, segretario regionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale della Lombardia, sindacato dei medici di famiglia, risponderemo ai vostri quesiti offrendo ai lettori l’occasione, durante la diretta Facebook, di porre altre domande o di chiedere precisazioni che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti.

Nelle prossime puntate parleremo anche, per esempio, di come e dove reperire risorse economiche per le nostre aziende con bonus, aiuti e contributi più o meno a fondo perduto, torneremo a parlare dell’evoluzione della malattia e delle regole per difenderci, del lavoro e di come gestirlo da casa o in azienda, come muoverci coi mezzi pubblici.

Insomma «L’Eco risponde» sarà un filo diretto con un pool di esperti in vari settori ai quali sarà possibile chiedere approfondimenti e dettagli che andranno poi a incrementare l’informazione a disposizione di tutti.