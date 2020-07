Sarà dedicata alla mobilità la terza puntata de “L’Eco risponde”, lo sportello dedicato alle domande dei nostri lettori. La trasmissione è in programma per venerdì 10 luglio alle 21 in contemporanea su Bergamo Tv, sul nostro sito e in diretta Facebook.

Si parlerà di trasporto pubblico ai tempi del Covid, cercando di spiegare i cambiamenti e le regole, degli abbonamenti ai mezzi pubblici e dei rimborsi, delle corsie preferenziali e delle aree pedonali, della sosta e dei parcheggi.

Potete inviare già da ora le vostre domande grazie al nostro portale dedicato.