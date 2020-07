Come andare in ferie, magari sfruttando il bonus vacanze? Come ricominciare ad accogliere i turisti a Bergamo? Quali sono le regole e i problemi nei locali della Bergamasca? Sabato sera alle 21 la nuova puntata de “L’Eco risponde” sarà dedicata al turismo.

Lo sportello dedicato alle domande dei nostri lettori vedrà come al solito la presenza di un esperto a disposizione per raccogliere e rispondere ai vostri quesiti. La trasmissione è in programma per sabato 25 luglio alle 21 in contemporanea su Bergamo Tv, sul nostro sito e in diretta Facebook.

Potete inviare già da ora le vostre domande grazie al nostro portale dedicato.