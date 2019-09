Fiamme nel forno della Fonderia Augusta

Costa di Mezzate: ferito 50enne - Video Le fiamme hanno raggiunto anche il tetto dell’impresa: un uomo di 50 anni ferito. Sul posto sei squadre dei Vigili del fuoco.

È scoppiato un incendio in un forno della Fonderia Augusta di Costa di Mezzate: le fiamme hanno coinvolto anche la struttura e in particolare il tetto dell’azienda specializzata in acciai speciali per l’industria meccanica, chimica, petrolchimica. Una grande nube grigia si è sollevata nel cielo e sul posto sono in azione sei squadre di Vigili del fuoco di Bergamo, Dalmine e Romano di Lombardia per arginare il fuoco. L’incendio è scoppiato intorno alle 9 di martedì 10 settembre e si è propagato rapidamente. Dalle prime informazioni sul posto un uomo di 50 anni sarebbe rimasto ferito nel tentativo di allontanarsi dal forno. Allertato anche il personale Ats Bergamo e il Comando provinciale dei Carabinieri di Bergamo. Ecco un video postato dalla pagina Facebook Statale 42 Valcavallina Bg.

