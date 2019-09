Albino, scontro auto moto

Gravemente ferito un 32enne È successo alle 18.30 di mercoledì 11 settembre in via Lunga tra Fobbio e Vall’Alta.

È stato ricoverato in codice rosso alle cliniche Gavazzeni per le gravi ferite riportate nell’incidente. Si tratta di un 32enne che era a bordo di una moto da enduro che si è schiantato contro una Fiat 500 guidata da un 40enne. Il ragazzo non ha perso i sensi ma le ferite erano preoccupanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA