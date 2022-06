Verdello, camper contro auto: sei feriti, di cui due gravi

Un grave incidente si è verificato domenica 19 giugno sulla Statale 42 in territorio di Verdello . Un camper con a bordo quattro persone si è scontrato violentemente contro un’auto su cui viaggiavano due persone . Dalle prime informazioni ci sarebbero 6 feriti di cui una donna molto grave che è stata trasportata con l’elisoccorso in ospedale.

Sul camper c’era una famiglia con due bambini, il padre è stato trasportato in ospedale a Bergamo e avrebbe subito ferite gravi, mentre la mamma e due bimbi all’ospedale Papa Giovanni in codice giallo.

Sull’auto, invece, viaggiavano due persone: un uomo trasportato in ambulanza con ferite lievi a Zingonia, mentre una donna, la più grave di tutti, è stata caricata sull’elicottero e trasferita in codice rosso all’ospedale di Monza, sarebbe in pericolo di vita.