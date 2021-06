A Bolgare rintracciati e multati i giovani imbrattatori con la bomboletta

Nelle scorse settimane i tre ragazzi, tutti minorenni del paese, avevano imbrattato con una bomboletta di vernice spray verde un luogo frequentato da molte persone, specialmente anziani, per un momento di relax in una zona suggestiva, quella accanto alla chiesina di Bondraccolo.

Sono stati presi di mira tavolo, copertura e porfido. La cosa è stata subito notata dagli abitanti, non solo perché vistosa, ma anche perché la struttura era stata di recente sistemata grazie all’impegno del gruppo dei volontari del Comune, che aiutano l’ente locale in piccoli lavori di sistemazione del patrimonio pubblico. In assenza di immagini chiare riprese dalle telecamere, la polizia locale ha allora svolto indagini, chiudendo il cerchio in pochi giorni con l’identificazione dei tre ragazzi.