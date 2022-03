A Leroy Merlin per quattro anni un posto su due sarà per i seriatesi

«Abbiamo sottoscritto un Accordo per il quale il punto vendita Leroy Merlin Italia di Seriate si impegna all’assunzione di cittadini di Seriate per la quota del 20% dei posti di lavoro per l’anno 2022, percentuale da incrementare al 50% negli anni successivi (l’Accordo infatti ha durata di cinque anni) tramite lo Sportello Lavoro dell’Ambito di Seriate». La notizia è declinata dal sindaco Cristian Vezzoli ed è contenuta in una recente delibera di Giunta .