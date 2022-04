A Sorisole da operaio a produttore di mele. «Per la qualità serve tanto lavoro»

Un lavoro da operaio. E poi, con l’arrivo della pensione, la scelta di cambiare vita, seguire la strada dell’agricoltura biologica e compiere una svolta green, diventando un vero e proprio produttore di mele. È la metamorfosi di Andrea Ravanelli, sorisolese dal pollice verde: 61 anni, originario di Sedrina, vive nella frazione di Azzonica e ora passa le sue giornate nel campo che ha acquistato vicino a casa, lungo via sant’Anna.

Un hobby che lo impegna dal 2018, quando è andato in pensione dalla Abb Sace di Bergamo. «È un bell’impegno perché curo il campo con trattamenti in convenzione biologico: a differenza dell’agricoltura intensiva, qui c’è tanto lavoro quotidiano, ma la passione mi ripaga anche perché spendo il mio tempo per realizzare qualcosa a cui tengo», ha spiegato Ravanelli, marito di Nicoletta Rota e padre di Mattia e Ilenia .