A4, ubriaco in contromano per 30 km In giro nel «coprifuoco», via la patente

In questo caso il «coprifuoco» notturno ha contribuito a evitare una strage sull’autostrada A4: dove l’altra notte, attorno a mezzanotte, un polacco di 48 anni ha percorso qualcosa come 30 chilometri, da Agrate a Bergamo, in contromano, in quarta corsia al volante del furgone Renault della ditta di Varsavia per la quale solitamente – ma non in quel momento – lavora. Il fatto che ci fossero poche vetture in transito ha aiutato a impedire incidenti. Il polacco, intercettato e fermato dalla polizia stradale all’altezza di Bergamo, è risultato ubriaco, con un tasso alcolico pari a 2,18 grammi per litro, a fronte di un limite di 0,5 (dunque quasi quattro volte oltre). Dunque gli è stata ritirata la patente, sottoposto a fermo per tre mesi il furgone e comminate multe per aver violato il coprifuoco notturno anticovid (533 euro) e per la guida contromano (rischia fino a 8 mila euro, ma deciderà il prefetto).

Ma cos’è successo? Mentre viaggiava da Bergamo a Brescia, il polacco si è fermato all’autogrill «Brianza», poco prima di Agrate. Poi, uscito, si è reimmesso nell’autostrada, ma dallo stesso svincolo dal quale era entrato: dunque contromano, dirigendosi di nuovo verso Bergamo, ma sulla carreggiata per Milano. Immediate le telefonate al 112 dei (per fortuna) pochi automobilisti in transito. Due pattuglie della Stradale di Seriate e una di Bergamo si sono messe alla sua ricerca: all’altezza di Bergamo la pattuglia si è trasformata in «safety car», rallentando di fatto il traffico diretto verso Milano. Da dove, poco dopo, sono stati avvistati i fari in arrivo contromano: «Non mi ero accorto di essere contromano», ha però dichiarato in inglese il polacco ai poliziotti. Sentito l’odore vinoso dell’alito, nonostante la mascherina, è stato sottoposto all’alcoltest. La sua patente, conseguita in Norvegia, gli è stata ritirata per guida sotto l’effetto di alcol. Stando ai testimoni, viaggiava a circa cento chilometri orari, sempre in quarta corsia. Senza rendersi conto di avere il newjersey centrale dell’A4 alla sua destra, anziché alla sua sinistra. E, per fortuna, senza causare incidenti.n