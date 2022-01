Addio a Enrico Rimoldini, il salumiere-allenatore

«Era affabile come pochi, buono come il pane». Dice Carlo Verga, una delle anime del volontariato del quartiere, da giovanissimo per qualche mese garzone di quella bottega che ora non c’è più. Perché a Redona Enrico Rimoldini sono in molti a ricordarlo ancora come il salumiere del quartiere, nonostante da tanti anni e fino alla pensione avesse spostato l’attività in un minimarket a Pedrengo. Il salumiere-allenatore, per la precisione.

Tra il finire degli anni Settanta e gli anni Ottanta fu nel settore giovanile dell’Atalanta, chiamato dal Maestro Bonifaccio. Nella Redona che questa mattina lo abbraccia nell’ultimo saluto (alle 10,30 i funerali nella chiesa parrocchiale), è in via Buratti che sorgeva la bottega della famiglia della moglie Lucia. Bisogna tornare indietro di cinquantanni. Enrico Rimoldini inizia a dare una mano, l’attività della salumeria è già ben avviata, ma presto quello diventerà il lavoro della sua vita. Negli anni Duemila diventa anche consigliere del Gruppo Salumieri Gastronomi dell’Ascom Bergamo.