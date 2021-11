Addio a Fra Felice Trussardi, dall’arte dolciaria alla missione in Camerun

Frate missionario in Camerun per quasi trent’anni, si è spento venerdì sera nell’infermeria dei frati cappuccini di Bergamo padre Felice Trussardi. Aveva 65 anni ed era originario di Clusone, dove la comunità si è stretta nel dolore e attorno ai fratelli Adriano, Luigi e Clara. Qui padre Felice era molto conosciuto anche per il lavoro che aveva svolto prima di diventare frate: il pasticciere. Nel 1977 aveva infatti aperto la Pasticceria Trussardi. Ma in tanti ricordano pure il suo impegno nell’oratorio di Clusone, per la sua generosità e la sua grande spiritualità. «Ricordiamo padre Felice Trussardi per il suo ministero come frate missionario ma anche per il suo impegno nell’oratorio San Giovanni Bosco di Clusone dove fu presente anche in momenti non semplici di transizione- lo ricorda l’arciprete di Clusone monsignor Giuliano Borlini -. La comunità ricorda la sua grande attenzione per i più fragili e i più bisognosi e la sua capacità di mantenere anche un’armonia nell’oratorio. In uno degli ultimi incontri con padre Felice, egli mi raccontò del suo impegno in missione, nella formazione, come maestro di novizi in Camerun, e delle numerose vocazioni cresciute nella sua fraternità. Molto riservato nel parlare di sé, ha sempre vissuto la sua missione con semplicità, testimoniando Gesù a chi incontrava».