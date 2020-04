«Al pronto soccorso fra ansie e paure» La storia di Aurora: c’era un esercito di eroi

Quarantotto ore, «Forse le più lunghe della mia vita». Parla a fatica in questi giorni, Aurora. Occhi stanchi ma sorriso aperto, quasi non si nota la cannula nasale che l’aiuta a respirare. «Sono una delle tantissime persone seguite quotidianamente a domicilio da un medico del pronto soccorso, che in continuità con il percorso precedente, monitora costantemente l’evoluzione della malattia, indirizzandomi di volta in volta».

Mai avrebbe pensato, Aurora Minetti, che nella sua vita sprint fatta di lavoro nelle aziende di famiglia - l’Ostificio Prealpino, Puntogel e Domogel – e di impegno appassionato all’interno dell’Associazione Cure palliative Onlus fondata dal papà Arnaldo e da sua moglie Kika nel 1989 oltre che nel direttivo dei Lions Bergamo Host, mai avrebbe immaginato che in questa vita si potesse infiltrare un nemico tanto subdolo come il coronavirus. A 47 anni. Invece.