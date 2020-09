Alle urne 13 Comuni bergamaschi E dall’estero hanno già votato

Dalle 7 di domenica 20 settembre aprono ufficialmente le urne per votare nei 13 Comuni bergamaschi interessati dalla competizione delle Amministrative. Oggi i seggi resteranno aperti fino alle 23 per poi riaprire anche domani, sempre alle 7, ma fino alle 15. A differenza di altre zone d’Italia, come Milano, nella Bergamasca non risultano casi di scrutatori o presidenti di seggio che hanno dato forfait per il timore del contagio da coronavirus. Alla Prefettura non sono pervenute ieri problematiche inerenti la carenza di personale ai seggi.