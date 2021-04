Ancora neve al passo San Marco, lo sgombero con i vigili del fuoco - Video

Pompieri in azione giovedì 29 aprile e venerdì 30 per liberare il passo San Marco dalla neve. Il valico che collega Valle Brembana e Valtellina, province di Bergamo e Sondrio, chiuso dall’autunno scorso, presenta ancora diversi tratti innevati, con un manto oltre il metro, in particolare sul versante esposto a Nord, quello valtellinese. «Abbiamo chiesto di poter effettuare un addestramento con fresa e ruspa in nostra dotazione - spiegano dal comando dei vigili del fuoco di Bergamo - e in accordo con la Provincia siamo intervenuti per liberare il valico dall’ultima neve di fine stagione. Cinque gli uomini impiegati che lavoreranno per due giorni con fresa e ruspa». Si tratta di mezzi cosiddetti Gos, per movimento terra, in dotazione ai vigili del fuoco dopo la tragedia di Rigopiano, in Abruzzo. Mezzi già utilizzati lungo la strada provinciale che da Mezzoldo porta al passo San Marco in altre occasioni.