Anziano nel mirino dei «bulli» Il sindaco di Curno scrive ai genitori

«I tuoi figli non sono figli tuoi, sono i figli e le figlie della vita stessa. Tu li metti al mondo ma non li crei. Sono vicino a te ma non sono cosa tua. Tu sei l’arco che lancia i figli verso il domani». Con questi toccanti versi del poeta Kahil Gibran, riportati in una lettera rivolta ai genitori, il primo cittadino di Curno Luisa Gamba intende lanciare un monito sull’educazione dei ragazzi e al contempo denunciare un increscioso atto di bullismo accaduto martedì 24 settembre nel centro del paese. Due ragazzini dell’età di circa 12 anni – stando alla lettera del primo cittadino – hanno infatti lanciato dei gavettoni d’acqua addosso a un signore novantenne, A. C., in sedia a rotelle, mentre accompagnato dalla propria badante, verso sera stava facendo una passeggiata proprio nel centro storico di Curno, passando da via Jesus alla strada che conduce al cimitero.