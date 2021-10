Arrestati padre e figlio a Ranzanico: in casa oltre 10 chili di marijuana nei vasetti della marmellata

Nella notte tra il 28 ed il 29 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Casazza hanno arrestato due uomini - padre e figlio - perchè trovati in possesso di oltre 10 kg di marijuana contenuti in oltre 90 vasetti di vetro, di quelli usati per le conserve alimentari.