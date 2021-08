Arriva il super caldo, a Bergamo i primi effetti ai pronto soccorso - Foto

Sale la colonnina di mercurio in città, e con la settimana più calda dell’estate gli effetti iniziano a vedersi anche negli accessi ai pronto soccorso. L’ondata di calura intensa che secondo le previsioni ci accompagnerà almeno fino a Ferragosto, con punte di 34-35 gradi all’ombra nel weekend, ha già fatto registrare alcune conseguenze nelle strutture sanitarie della provincia.

All’ospedale Bolognini di Seriate, negli ultimi 10 giorni, il numero medio degli accessi giornalieri è sostanzialmente stabile rispetto a luglio: 134 contro i 138 del mese scorso (in epoca pre-Covid erano circa 145). Cambia, tuttavia, la distribuzione dei codici di gravità: quelli cosiddetti «maggiori» (gialli e rossi) sono cresciuti dal 21,6% di luglio al 25,6% nei primi 10 giorni di agosto, specialmente nei pazienti di età superiore ai 70 anni e spesso con malattie pregresse. «Parliamo dunque soprattutto di persone anziane – spiega Filippo Manelli, direttore del Pronto soccorso dell’ospedale Bolognini di Seriate –, che si presentano con scompensi, magari non specificamente legati al caldo, ma che le temperature elevate di questi giorni potrebbero avere in qualche modo favorito. Si tratta di persone che arrivano in pronto soccorso in condizioni non così gravi, ma che necessitano comunque di una valutazione a breve». Stabili i codici verdi (intorno al 17-20%) e la percentuale dei ricoveri (10,1%), mentre stanno iniziando ad aumentare anche i numeri dell’attività dei pronto soccorso di Lovere e Piario, anche per via della maggiore presenza di turisti. Altrove in città e provincia, gli accessi sono ancora in linea con le settimane passate.