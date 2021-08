Astori (Arriva): «Cinquanta bus in più per il ritorno in classe, ma mancano autisti»

Mancano poco di più di due settimane all’inizio delle scuole e mentre si stanno definendo gli organici degli insegnanti, gli occhi delle famiglie sono puntati anche sul trasporto pubblico locale. Il piano sperimentato l’anno scorso in provincia di Bergamo, e che alla ripresa dovrà tenere conto del rientro in classe al 100% degli studenti e del limite di capienza degli autobus all’80%, è ormai definito. Resta il doppio turno d’entrata e di uscita, con un aumento di corse non indifferente rispetto alla normalità degli anni scorsi. E così le aziende sono alle prese anche con un altro problema, quello del reperimento degli autisti: «Ne servono una trentina su un organico di circa 270 per la provincia di Bergamo – spiega Valentina Astori, direttore operativo di Arriva Italia –. Per questo le assunzioni sono proseguite anche ad agosto».

La ripresa delle lezioni è imminente e serve un rientro in sicurezza, anche sui bus. A che punto siamo?

«Stiamo lavorando dalla fine dell’anno scolastico: il tavolo coordinato dal prefetto ha previsto servizi aggiuntivi che, per quanto ci riguarda, si tradurranno con una cinquantina di mezzi in più. Con il doppio turno d’ingresso saremo in grado di trasportare i ragazzi in sicurezza. Le scuole preferirebbero un turno unico, ma le risorse fisiche non ce lo consentono. Sarà così almeno per i primi due mesi, poi vedremo se e cosa cambierà. Soprattutto nei primi giorni, poi, ci sarà un monitoraggio molto puntuale e attento e se ci sarà da fare accorgimenti, li faremo».