Atalanta- Samp, intervista a Zapata «M’aspettavo di più, obiettivo più di 11 gol»

L’attaccante è sereno: «Non pensavo a un avvio così difficile, so che io devo segnare. La Samp fa possesso palla, noi l’intensità di Firenze. Che botte con Andersen in allenamento»

Per vederlo sorridere bisogna parlargli dei figli, i capelli sono un cespuglio per rito di famiglia, l’obiettivo stagionale resta lo stesso di luglio: migliorare il numero di gol, come sempre. Da quando è in Italia in cinque anni è sempre successo.