Auto inquinanti, arriva la scatola nera Coinvolti 147 mila mezzi in Bergamasca

Continuare la lotta all’inquinamento senza lasciare a piedi i cittadini. È l’obiettivo di «Move In», il progetto di Regione Lombardia che partirà il prossimo 1 ottobre con il blocco dei mezzi inquinanti. Una vera rivoluzione per chi ha un’auto Euro 0 (Diesel o benzina), Euro 1, 2 o 3 Diesel, costrette altrimenti a fermarsi a causa delle limitazioni decise per abbattere le emissioni inquinanti. La tecnologia studiata dal Pirellone sarà una valida alternativa allo stop forzato dalle 7.30 alle 19.30, da lunedì a venerdì, come prevede la norma regionale da qualche anno.