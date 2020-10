Auto sbanda e si ribalta a Cologno Giovane di 20 anni in prognosi riservata

In auto erano in tre: il conducente, un ventenne, all’improvviso ha perso il controllo della Fiat500, su cui stavano viaggiando, la vettura ha invaso la pista ciclabile e ha terminato la sua corsa ribaltandosi, davanti all’ingresso di una gelateria, dopo avere distrutto un muretto, diversi archetti di ferro separatori della ciclabile, un palo della luce e una cabina elettrica.

È successo nella notte tra martedì e mercoledì 30 settembre a Cologno al Serio, lungo via Circonvallazione: giovanissimi i tre occupanti dell’auto, tutti e tre di Cologno al Serio; al volante c’era A.E., 20 anni, che dopo l’impatto e il ribaltamento dell’auto è stato trasportato in ambulanza e in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: all’arrivo dei soccorsi era incosciente e ora si trova ricoverato in prognosi riservata in condizioni decisamente preoccupanti, sembra sia in pericolo di vita . Ferito in modo lieve C. C., anche lui 20 anni, trasportato in codice verde al policlinico San Marco di Zingonia: ha riportato lezioni e ferite giudicate guaribili in meno di una settimana; illeso ma sotto choc, invece, S. N., 19 anni, per il quale non è stato necessario il trasporto in ospedale.