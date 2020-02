Azzano, resta l’omicidio volontario Ma la Cassazione ha dubbi sul carcere

Nessuna indicazione e nessun intervento per quanto riguarda la qualificazione giuridica del reato, solo una censura – che ora il Tribunale del Riesame di Brescia dovrà valutare – per quanto riguarda la motivazione della misura cautelare della custodia in carcere.

Questo nella sostanza e in sintesi l’intervento della Corte di Cassazione in relazione al caso di Matteo Scapin, 33 anni, agli arresti domiciliari per omicidio stradale per aver travolto e ucciso con la sua auto ad Azzano il 4 agosto scorso Luca Carissimi e Matteo Ferrari, 21 e 18 anni, con cui poco prima aveva litigato in discoteca e che viaggiavano su uno scooter.