Baby gang, monitorati 1.200 adolescenti: «Cerchiamo di evitare il branco»

Il Comune di Bergamo ha chiesto a due operatori di scendere in strada, per parlare a quei giovani che si incontrano in «gruppi informali» spostandosi da un luogo all’altro della città, in una sorta di transumanza guidata dai social.

Cosa fanno? Ascoltano musica «a palla» (sono tornati di moda gli stereo in spalla, come negli anni Ottanta), parlano tra loro, fanno i «bulli». A volte capita che i toni si alzino e scattino le risse, tra italiani e stranieri e tra diversi gruppi di stranieri. La situazione è monitorata in più zone della città, da Valtesse a Grumello al piano, passando per il centro e la stazione. In un anno gli operatori del progetto, ribattezzato «Giovani onde», hanno «contato» 1.200 giovani tra i 14 e i 18 anni, 43 gruppi informali e hanno avviato un colloquio informale con 160 ragazzi. Sempre in strada, questa scelta è ferma da parte dell’amministrazione: «L’esigenza di pensare a un progetto è nata la scorsa estate, quando già riscontravamo esuberanza eccessiva e vandalismo nei parchi – spiega l’assessore Loredana Poli -. Il progetto è partito sulla base di alcune segnalazioni, da parte dei cittadini e della Polizia locale. Pensavamo di avere a che fare con tanti gruppi diversi, ma molti sono gli stessi che si spostano tra il centro e le periferie, sono mobili».