«Barcio uno di noi», il ricordo sulla maglia Oggi pomeriggio il funerale di Davide

Qui si trova il feretro di Davide Barcella. Per gli amici «Barcio», lo studente di 17 anni di San Paolo d’Argon morto nell’incidente in moto, giovedì scorso, ad Albano Sant’Alessandro.

Ad accompagnare la squadra c’era l’allenatore degli Juniores Massimiliano Radici: «La maglia sarà messa nel feretro, mentre il pallone lo terrà la mamma. Quando riprenderà il campionato la maglia della nostra squadra sarà così, come quella che oggi abbiamo portato alla camera ardente. Avrà la scritta “Barcio uno di noi”. Non lo dimenticheremo mai, resterà sempre uno dei nostri, nei nostri cuori. Alla prima occasione scenderemo in campo e doneremo alla mamma una maglia simile anche per il fratello».