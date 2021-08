Bergamo City Trail: via oggi alle iscrizioni della gara agonistica - Tutte le info

Oggi aprono le iscrizioni per la quinta edizione della Bergamo City Trail–Millegradini, la corsa agonistica organizzata dai Runners Bergamo in programma per domenica 19 settembre su un percorso completamente cittadino della lunghezza di 16 km e con un dislivello complessivo di 800 metri.

Quest’anno si correrà (situazione pandemica permettendo) in presenza, abbandonando la formula virtuale attuata nella scorsa edizione, anche se probabilmente (ma non è ancora confermato) servirà il green pass per gareggiare.

«Finalmente si può ritornare a correre in presenza – ci racconta Mario Pirotta, presidente dei Runners –. Dopo tante gare “virtual” avevamo voglia di organizzare qualcosa per i nostri atleti: la voglia di tornare a misurarsi dal vivo è tanta anche perché rappresenta un ritorno alla normalità di cui sentiamo il bisogno. Speriamo che la situazione a settembre ce lo consenta. Noi dal canto nostro prenderemo tutti gli accorgimenti del caso: stiamo valutando la richiesta del green pass ai partecipanti, ridisegnando alcuni tratti del percorso per evitare luoghi affollati e abbiamo predisposto i ristori solo con liquidi in bottiglie sigillate».