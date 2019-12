Bergamo, il futuro dell’Hotel Commercio

Un albergo a 4 stelle nel cuore della città

A gennaio la Fondazione Istituti educativi sceglierà l’operatore per far rinascere la struttura di via Tasso. Arrivate 17 proposte, in lizza 4-5. Si va verso un complesso con 70-100 camere. Lavori per 5 milioni di euro.