Bergamo-Lecco, patto tra Provincia e Anas: progetto entro 2 mesi

Da Chiuso di Lecco a via dei Sassi a Calolzio. Anas si impegna a redigere il documento esecutivo. Nel frattempo pronto quello della variante di Cisano.

Per il «lotto San Gerolamo» della Lecco-Bergamo arriva la novità della sottoscrizione da parte dell’Anas della convenzione con la Provincia di Lecco per la redazione del progetto esecutivo di completamento dei lavori di realizzazione della variante alla strada statale 639 Lecco-Bergamo, ferma da anni.

Il cosiddetto «lotto San Gerolamo» prevede la realizzazione di un tratto in galleria da Chiuso di Lecco con il superamento dell’abitato di Vercurago e uscita a Calolziocorte in via dei Sassi.