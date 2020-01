Bergamo, parcheggi Colognola e Goisis Obbiettivo raddoppio, 300 posti in più

Lascia (l’auto) e raddoppia (lo spazio). Palafrizzoni è al lavoro sui parcheggi periferici con l’obiettivo di alleviare la pressione delle auto nei quartieri e sulla viabilità d’accesso al centro. Nel Piano delle opere pubbliche 2020-22, adottato dalla Giunta poco prima delle feste natalizie, ci sono 400mila euro quest’anno per «la realizzazione e il potenziamento delle aree di sosta comunali» (intesa come progettazione) ai quali aggiungere i 2 milioni di quello successivo per i lavori veri e propri.