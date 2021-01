Bergamo, terziario e 2° lockdown Le perdite sfiorano gli 800 milioni

Dai bar ai negozi: in ginocchio in tutti i comparti, centri commerciali compresi. L’Ascom: «Il settore sta scivolando in un baratro, questi sono soldi veri».

Cambiano i colori delle zone ma non quello dei conti: rigorosamente in rosso. La seconda ondata è costata al terziario bergamasco qualcosa come quasi 800 milioni di perdite: 787 milioni 844mila 950 euro per la precisione. Un risultato che gli operatori del settore definiscono ben più drammatico del primo lockdown di primavera perché ha colpito in un periodo tradizionalmente favorevole per il commercio e la ristorazione, a cavallo tra le feste natalizie e i saldi. «Queste cifre testimoniano il baratro nel quale sta scivolando il terziario bergamasco» è l’amaro commento di Oscar Fusini, direttore Ascom, associazione che ha rielaborato i dati del periodo da inizio novembre a metà gennaio. «Questi non sono capitali teorici ma soldi veri persi da qualcuno: sacrifici e sofferenze di decine di migliaia di famiglie del nostro territorio che stanno perdendo lo stipendio, il compenso del loro lavoro e vedono le loro imprese spegnersi annegando in un mare di debiti che non potranno più restituire».