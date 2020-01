Bergamo, via libera ai monopattini «Equiparati alle biciclette»

L’assessore Zenoni: «Restano i dubbi sulla cartellonistica e il patentino per i minorenni». La polizia locale: «Faremo i controlli».

Via libera ai monopattini elettrici che dal primo gennaio possono essere utilizzati liberamente come una bicicletta. Grazie a un emendamento presentato alla legge di Bilancio 2020 recentemente approvata, questi mezzi di trasporto per i quali era stato rilevato un vero e proprio vuoto normativo che aveva generato confusioni e polemiche, sono stati equiparati ai velocipedi e quindi, appunto, alle biciclette.