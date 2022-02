Bollette alle stelle, conto salato per il commercio bergamasco: oltre 76 milioni

Gli aumenti di luce e gas portano un conto salatissimo anche in Bergamasca. Il rincaro complessivo per il terziario orobico supera i 76,795 milioni di euro annuali, con un incremento medio, dalla piccola edicola all’albergo, di 3.475 euro. Ascom Confcommercio Bergamo ha effettuato un’analisi approfondita sulla questione, partendo dal numero di imprese registrato in Camera di Commercio al 31 dicembre 2021 e moltiplicandolo per l’importo medio delle bollette di luce e gas per ogni settore, in base ai dati forniti da Ocen, il nuovo osservatorio di Confcommercio in collaborazione con Nomisma Energia. Ecco dunque che i 2.588 pubblici esercizi bergamaschi, con una spesa annuale di 10mila euro, si trovano a dover sborsare 25,88 milioni di euro contro i 12,94 milioni pagati con le vecchie tariffe (+ 100%).

Se prendiamo i 1.516 ristoranti, che hanno una bolletta media di 19mila euro, dovranno mettere sul piatto una cifra superiore ai 28,8 milioni di euro, con un aumento di 10,6 milioni (+58,3%). Non va meglio per i 1.346 negozi di alimentari, che con un salasso medio annuale di 26mila euro, totalizzano quasi 35 milioni di euro, con un aumento del 62,5% pari a 13,46 milioni. Per quanto riguarda i 200 alberghi della provincia di Bergamo, sopra le 12 stanze, la bolletta media sale del 90%, per un importo di 74mila euro e un totale di ben 14,77 milioni. A questi numeri vanno aggiunti altri 16.450 esercizi, esclusi gli ambulanti, che spendono altri 7mila euro a testa, per un totale di 115,15 milioni (+40%).