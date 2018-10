Bossetti, oggi l’udienza in Cassazione Ultimo atto, il muratore non sarà in aula

Nuovo processo e nuovo atto giudiziario, l’ultimo per Massimo Bossetti, il muratore di Mapello, 48 anni, condannato all’ergastolo in primo e secondo grado per l’omicidio di Yara Gambirasio. Oggi alle 10 è prevista a Roma l’udienza in Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale.