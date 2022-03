Bracca piange l’imprenditore Rondi, al funerale anche i suoi camion

Andrea Rondi aveva 74 anni

Lascia la moglie, Luciana, e i figli Michele, Massimo e Marco , che ricordano come fosse «una persona conosciuta, soprattutto per l’attività di autotrasporti che funziona bene da oltre 50 anni, ma anche per la sua passione per i tartufi, che andava sempre a raccogliere nei boschi della nostre valle, ma anche in Piemonte. In questi giorni tutti ci sono vicini e diverse persone, anche imprenditori che con lui hanno lavorato per anni, ci hanno raccontato di nostro padre e dei loro ricordi a lui legati ».