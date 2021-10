Brembo Ski, Dentella la spunta ancora: vince l’asta, ora 60 giorni per accettare

Foppolo, a sorpresa l’imprenditore di Aviatico ha rilanciato sull’offerta della Devil Peak di altri 15 mila euro. I beni del Fallimento aggiudicati a un milione e 116 mila euro. «Ma non aspetterò il 5 dicembre per decidere».

L’ennesimo colpo di scena nell’infinita vicenda del fallimento della Brembo Super Ski è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri. L’ottava asta dei beni (seggiovie Val Carisole e innevamento Foppolo) è stata aggiudicata ancora alla «Sviluppo Monte Poieto» di Stefano Dentella di Aviatico. Società che aveva vinto anche la settima asta il 22 aprile scorso, salvo poi rinunciare perdendo la caparra di 140 mila euro. Questa volta la «Sviluppo Monte Poieto» avrà 60 giorni per pagare, oppure rinunciare e perdere la caparra. La base d’asta era di un milione e 100 mila euro. La Devil Peak ha versato mille euro in più, Dentella ha rilanciato di altri 15 mila euro, aggiudicandosi le seggiovie della Val Carisole a un milione e 116 mila euro. Una sorpresa, stante quando lo stesso Dentella aveva invece dichiarato nei giorni precedenti la gara, ovvero che non avrebbe rilanciato di un euro.