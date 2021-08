Cade in bicicletta in via Castagneta, grave 55enne a Bergamo

Un ciclista è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere caduto con la sua bicicletta da corsa, in via Castagneta a Bergamo. Si tratta di un uomo di 55 anni che stava scendendo dalla strada che costeggia il bosco: per cause ancora da accertare, il ciclista sarebbe finito contro la staccionata in legno che costeggia la strada cadendo a terra.

L’incidente martedì 11 agosto intorno alle 9: a chiamare i soccorsi un residente della zona che ha sentito i rumori della caduta e ha avvisato il 112. Sul posto un’ambulanza e un’auto medica oltre alla Polizia Locale di Bergamo per i rilievi del caso. Con l’ambulanza il ciclista è stato trasferito d’urgenza in ospedale.