Cade sopra una ringhiera e si infilza la gamba: grave un 68enne a Berbenno

L’incidente mentre potava delle piante a Ponte Giurino di Berbenno: l’uomo, di 68 anni, è stato liberato dai Vigili del fuoco ed è in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo.

Un uomo è rimasto gravemente ferito ad una gamba, venerdì pomeriggio 30 luglio, a Berbenno, cadendo sopra una ringhiera mentre effettuava dei lavori di potatura di alcune piante. La gamba si è infilzata nella ringhiera e sul posto sono dovuti intervenire, per liberarlo, i Vigili del fuoco di Bergamo. L’incidente in via Nazario Sauro, nella frazione di Ponte Giurino di Berbenno, intorno alle 14.30.