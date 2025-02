Calolzio, accoltellamento nella zona della stazione: ferito un 34enne

A rimanere ferito è un uomo di 34 anni: le sue condizioni non sono ancora chiare ma pare in condizioni gravi. Sul posto i carabinieri e i soccorsi con un’ambulanza e un’auto medica.

All’ospedale di Lecco

Il ferimento in via Guglielmo Marconi: l’uomo risulta ferito a una gamba ed è stato soccorso anche per un trauma al volto. Con l’ambulanza è stato trasferito all’ospedale di Lecco.