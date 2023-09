Calolziocorte, strappa la collana a una donna: giovane preso sullo stesso binario dell’omicidio

Le ha strappato dal collo la preziosa collana che indossava. Poi è scappato. Ma la fuga con il bottino del valore di almeno mille euro è durata solo pochi metri. I carabinieri della stazione di Calolziocorte che erano impegnati a effettuare controlli nella zona della stazione lo hanno fermato sui binari con la collana in tasca. Era sullo stesso binario su cui, solo due settimane fa, è stato accoltellato a morte Malcom Mazou Darga, 23 anni del Burkina Faso, residente in città. Ancora un fatto di cronaca in stazione, ma questa volta si è concluso con un grosso spavento per la vittima, una donna residente in città di 53 anni. Tutto è successo in pochi attimi, intorno alle 12, nella zona dell’interscambio. Un giovane appena ventenne, pare di origine marocchina, ha adocchiato la preziosa collana che la calolziese portava al collo e con un gesto repentino e deciso gliel’ha strappata, per poi darsi immediatamente alla fuga.

Il racconto dei testimoni

Stando al racconto di alcune persone che hanno assistito al fatto, in zona si trovava una pattuglia dei carabinieri della stazione di Calolziocorte. I militari stavano effettuando normali controlli in zona, che da sempre è un luogo «delicato» e difficile dal punto di vista della sicurezza e che nelle ultime settimane è stato, come già accennato, teatro di un brutale omicidio. I militari sono stati attirati dalle grida della donna e dai gesti di richiesta di aiuto di alcuni passanti. Capito quanto successo e raccolta sommariamente la segnalazione, i carabinieri si sono messi sulle tracce del malvivente, anche se per qualcuno ad agire sarebbero stati due giovani.

L’autore subito preso

Fatto sta che il presunto autore è stato rintracciato sul binario 2 e 3, lo stesso del delitto di fine agosto. Il giovane sospettato era in procinto di salire sul treno in arrivo per potersi allontanare il più in fretta possibile. Ma il pronto intervento e il fiuto investigativo lo hanno fermato. Stando a quanto si è potuto apprendere, il giovane è stato identificato e arrestato e questa mattina dovrebbe comparire per l’udienza con il rito direttissimo in Tribunale a Lecco.