Cambio di vaccino per 10 mila under 60. Duemila richiami da riprogrammare

Vaccini AstraZeneca, è ancora una «rivoluzione». Dopo la decisione del governo, sulla base delle indicazioni del Cts, di restringere la somministrazione agli over 60, e di «reindirizzare» le seconde dosi per gli under 60 ad altri prodotti a mRna, come Pfizer e Moderna, la Lombardia si sta riorganizzando per modificare la campagna. Con uno «stop and go» che ieri ha creato qualche disagio alla popolazione che si è presentata ai centri vaccinali.

Lo «stop and go»