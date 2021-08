«Camminare insieme, regola di vita»: Bergamo festeggia il patrono Sant’Alessandro

Il vescovo Francesco Beschi si è unito ai pellegrini che da Sant’Alessandro in Colonna sono saliti in Duomo nella serata di mercoledì 25 agosto. Stamattina, 26 agosto, alle 10.30, la Messa in diretta su «Bergamo Tv» e sul sito de «L’Eco di Bergamo».

Avrebbe dovuto attendere in cattedrale i partecipanti al Cammino orante dalla Basilica di Sant’Alessandro in Colonna, così come ha fatto negli ultimi anni. Il vescovo Francesco Beschi nella serata di mercoledì 25 agosto ha voluto, invece, camminare con il gruppo di persone che pregando ha raggiunto il cuore di Città Alta, il duomo della città . Monsignor Beschi, vestito con i suoi abiti quotidiani, ha scelto di compiere un gesto significativo per condividere il cammino di ogni giorno della gente bergamasca. Lo ha spiegato nelle parole pronunciate in cattedrale, ricordando la virtù della fiducia che la diocesi e il Comune di Bergamo hanno scelto di porre in evidenza quest’anno in occasione della festa patronale di Sant’Alessandro.