Cancro al seno, Carmelina operata a 103 anni: «Sto bene: l’ho fatto per le nipoti»

Lei, a 105 anni, è la prova più efficace dell’importanza della prevenzione: due anni fa, da sola, con l’autopalpazione, semplice procedura consigliata a tutte le donne di qualunque età per verificare lo stato del proprio seno, si è scoperta un nodulo che l’ha insospettita. E così Carmelina Paolina Beltramelli si è rivolta subito all’équipe della Breast Unit dell’Humanitas Gavazzeni di Bergamo che, dopo la diagnosi di tumore e dopo un’attenta valutazione collegiale, che ha tenuto conto della considerevole età della paziente, dei rischi di un’asportazione chirurgica e di un’anestesia totale, ha optato per l’intervento. Ora a due anni di distanza da quell’intervento che ha fatto di lei la prima donna più anziana (all’epoca dell’intervento aveva 103 anni) operata di cancro al seno riportata in letteratura scientifica, l’ultracentenaria bresciana della Valcamonica sta bene e non presenta recidive.