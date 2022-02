Caritas, primo ascolto a 981 persone: «Quasi un terzo sono italiani over 50»

Il Centro primo ascolto e coinvolgimento di Caritas in via del Conventino è il luogo di accesso e filtro per i servizi per la grave marginalità e bassa soglia, persone senza fissa dimora. Nel 2021 sono arrivate 981 persone, di cui 763 uomini e 218 donne, 276 di nazionalità italiana che per età rappresentano maggiormente la fascia oltre i 50 anni; gli stranieri sono compresi tra i 18 e 50. Analizzando i bisogni si può evincere che circa il 55% sia in condizione di grave emarginazione (senza un alloggio, in condizione di estrema povertà, con problematiche legate alle dipendenze e/o all’irregolarità).

Rispetto alla grave marginalità il Centro è il primo accesso ai servizi in rete, che operano in co-progettazione attraverso l’Ati (Associazione temporanea di imprese) fra Comune, Fondazione Opera Bonomelli (accoglienza e accompagnamento educativo di persone senza dimora), Fondazione Diakonia, espressione della Caritas diocesana, Il Mosaico cooperativa sociale, nata dall’esperienza dell’Opera Patronato San Vincenzo, e Cooperativa Sociale Ruah .