Caro benzina, sfiorati i 2,5 euro al litro. Prezzo su di 20 centesimi in un giorno

In base ai dati aggiornati sul sito dell’«Osservaprezzi carburanti» del Mise, quotazione record per il gasolio servito dai distributori Tamoil di via Baioni, salito a 2,499 euro al litro, Esso di via Correnti ed Eni in via San Bernardino, che ha raggiunto i 2,449 euro per litro. La benzina servita è arrivata a 2,434 all’Eni di via Baioni e 2,429 nelle pompe Eni di via Mai e Broseta. Ieri il distributore più conveniente in città risultava Ernesto Rondini di via Ghislandi, che ha indicato 2,032 come prezzo della benzina e 1,995 per quanto riguarda il gasolio, così come le pompe del centro commerciale di via Carducci proponevano benzina e diesel a 2,059, mentre l’Ip di via Zanica ha promosso la verde a 2,139 e il gasolio a 2,079. Anche il distributore di via Ruggeri da Stabello ha già uniformato il costo dei due carburanti a 2,119, mentre alcuni punti rivendita a marchio Q8, che offrono un servizio esclusivamente self service, riescono a mettere sul mercato la benzina intorno ai 2,2 e il gasolio vicino ai 2,150.