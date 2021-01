Carrello elevatore urta l’alta tensione Scarica da 132 mila volt, operai salvi

Prima la paura per aver toccato i cavi dell’alta tensione con il carrello elevatore che stavano usano per dei lavori di lattoneria sul tetto di una ditta. Poi, rimasti pressoché illesi dalla scossa elettrica – resta ancora da capire come, visto che nella linea correvano 132 mila volt –, sono rimasti al freddo, a 12 metri d’altezza, per oltre tre ore. Tante sono servite per trarre in salvo due operai di 38 e 41 anni di una ditta milanese di Cornate d’Adda. Non certo perché i soccorsi sono arrivati in ritardo: anzi, il 118 con l’automedica e due ambulanze e i vigili del fuoco di Treviglio e Bergamo sono giunti in pochi minuti nel cortile della «Meyer Europe» di viale Berna a Zingonia, al confine tra Verdellino e Ciserano. Solo che la delicatezza della situazione e appunto la presenza della linea ad alta tensione necessitava lo svolgimento di passaggi tecnici indispensabili e evitare ogni possibile rischio per i due operai e per i soccorritori: la linea da 132 mila volt, che parte da Ciserano e arriva a Dalmine ed è gestita da Terna, è stata immediatamente interrotta.