Case di riposo in emergenza affetti A Calcio un tunnel per abbracci sicuri

In questi giorni anche a Calcio la Rsa «Fondazione don Carlo Zanoncello onlus» sta preparando una sorpresa natalizia per gli anziani residenti e per i loro famigliari: il Cda presieduto da Giuseppe Orisio ha deciso di acquistare il «tunnel dell’abbraccio» che verrà inaugurato il 18 dicembre alle 11, con una cerimonia ristretta alla presenza del sindaco Elena Comendulli e dell’arciprete don Fabio Santambrogio che lo benedirà, per essere subito operativo il 19.

«Si tratta della prima esperienza di questo tipo nella Bergamasca – precisa il presidente Orisio –. È un tunnel, simile a quello dei giochi gonfiabili per bambini nella forma, di 4 metri per 2,80 e 3,30 metri di altezza, che installeremo a ridosso del porticato esterno. Gli anziani, accompagnati dagli educatori, entreranno nel tunnel diviso a metà al suo interno da una parete di cellophane: da una parte entrano i parenti, dopo l’igienizzazione e la prova della temperatura, dall’altra gli anziani».