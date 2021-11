Case, rispuntano i ladri dell’«ora solare». Ma nel trimestre i furti scendono del 45%

Li chiamano i «ladri dell’ora solare» perché approfittano dei sessanta minuti di buio in più garantiti dal cambio dell’ora di fine ottobre per andare a svaligiare appartamenti e case di città e provincia. Un fenomeno che si inizia a registrare anche quest’anno, benché il bilancio dei furti nelle abitazioni di Bergamo segni un consistente -45%, se si confrontano i mesi di settembre, ottobre e novembre del 2019 (l’anno scorso è stato troppo scombussolato dalla pandemia, anche sul fronte della criminalità locale, per restituire statistiche genuine) con il periodo tra il primo settembre e il 10 novembre di quest’anno.

Soltanto in città i furti nelle case in questi tre mesi, tra il 2019 e il 2021, sono scesi da 105 a 58 (-45% appunto), passando per i 75 del 2020. In tutta la Bergamasca il dato è leggermente inferiore: -40%, con 801 furti denunciati a tutte le forze dell’ordine nel 2019, 478 nel 2020 e 479 quest’anno. Un trend che rispecchia la flessione di tutti i furti in generale, passati in città da 972 a 675 dal 2019 al 2021, ovvero -31% (con 749 nel 2020) e in provincia da 4.427 a 2.612, pari a -41% (con 3.027 denunce nell’anno della pandemia). Scendono infatti anche i furti nei negozi (da 72 a 48, pari a -45% in città, e da 356 a 188, il -47% in provincia) e quelli sulle auto in sosta (161 a 85, ovvero il -47% in città, e da 780 a 269, -66% in tutta la Bergamasca). Ora quello che si teme con il continuo anticipo del tramonto è che i colpi dei «ladri dell’ora solare» possano aumentare.