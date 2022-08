Ci sono i fuochi d’artificio, in 15 mila allo spettacolo per la festa dell’Apparizione - Foto e video

Quando, alle 21 in punto di mercoledì 17 agosto, i tradizionali «colpi di cannone» hanno annunciato l’inizio dello spettacolo, gli occhi delle migliaia di bergamaschi che si sono dati appuntamento fuori dal Gewiss Stadium si sono rivolti al cielo, in attesa del primo lampo di luce. La pioggia caduta dal tardo pomeriggio non ha fermato i tantissimi che nella serata di mercoledì 17 agosto hanno assistito ai fuochi d’artificio, attesi da tre anni, organizzati nell’ambito dei festeggiamenti per il 420° anniversario dell’Apparizione mariana al santuario cittadino dell’Addolorata, nella serata della vigilia.