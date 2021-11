«Ciao Dalila, per sempre il nostro angelo custode»

«Occhi azzurri come il cielo, bionda come il sole. Ciao Dali, per sempre il nostro angelo custode». Questa la frase sul grande striscione che gli amici della ventottenne Dalila Bianchi, deceduta all’improvviso dopo la mezzanotte di lunedì scorso, hanno mostrato davanti alla chiesa parrocchiale di Nese, dove nella mattinata di sabato 27 novembre sono stati celebrati i funerali. Amici che per mostrare il loro affetto e vicinanza hanno tenuto lo striscione per tutto il funerale e lo hanno portato anche all’esterno del cimitero di Nese, dove è stata tumulata la salma della giovane Dalila.

La comunità di Nese si è stretta intorno alla famiglia di Dalila Bianchi nel giorno del funerale