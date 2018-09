Cisano vuole un nuovo ponte sull’Adda Il Comune lancia una raccolta firme

Il Comune bussa alle Province di Bergamo e Lecco per un collegamento tra Villa d’Adda e Arlate. Il sindaco Previtali: «Ipotesi introdotta nei piani territoriali da 27 anni, ma mai affrontata in modo concreto».

Con i disagi legati alla chiusura del ponte San Michele di Paderno d’Adda, in questi giorni non mancano richieste e proposte per cercare di limitare le ricadute sulla mobilità territoriale: dal rafforzamento delle linee ferroviarie all’individuazione di percorsi stradali alternativi stradali per favorire i pendolari che devono raggiungere i luoghi di lavoro e di studio.